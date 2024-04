Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2024 ore 16 | 30

(Di domenica 7 aprile 2024)DEL 7 APRILE 2025 ORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA, IN PROVINCIA DI FROSINONE RIAPERTA LA REGIONALE 411 DIR DI CAMPOCATINO IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 13+500. SEMPRE PER INCIDENTE, CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA DEI LAGHI TRA IL BIVIO PER ROCCA DI PAPA E QUELLO PER NEMI. TRAFFICO CHE SI INTENSIFICA SUL RACCORDO ANULARE. IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONESUD E L’USCITA PER L’ARDEATINA IN ESTERNA CI SONO CODE TRA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA PONTINA E PROPRIO SU VIA PONTINA SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE LATINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA. RICORDIAMO CHE SONO IN CORSO I LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL SPA È ATTIVA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. IL TRAFFICO SCORRE ...

I lavori a Firenze nella prossima settimana: Per la viabilità alternativa previsto il cambio di senso in via degli Strozzi da piazza della ... via degli Strozzi - via dei Vecchietti - via dei Pecori - via Roma - via dei Tosinghi. Piazza Pitti: ...

Saluzzo, area a nuovo da via Martiri a piazza Battaglione Alpini: ...fioriere (disegnate da Piero Bolla) danno continuità all'alberata di via Martiri verso corso Roma e ... In piazza Battaglione alpini, dove arriva il percorso, c'è la visione della nuova viabilità, con ...