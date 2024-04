Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 7 aprile 2024)DEL 6 APRILE 2025 ORE 12.20 ciluffo marco DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE RISOLTO IN CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE ALTEZZA APPIA AL MOMENTO RIMANGONO RALLENTAMENTI TRA CASILINA E APPIA PIU AVANTI CODE ALTEZZA SVINCOLO CON LAFIUMICINO CODE ANCHE IN ESTERNA ALTEZZAFIUMICINO E SI RALLENTA A NORD TRA CASSIA E TRIONFALE ALTRE CODE MA QUI PER LAVORI SULLA VIA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI LATINA PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE IN PIAZZA DELLA VERITA’ SI STA SVOLGENDO LA CORSA SPORTIVA RUN FOR AUTISM, CON CHIUSURE E DEVIAZIONE DI ALCUNE STRADE LIMITROFE ALLA PIAZZA FINO LE 11,30 MENTRE ALLE 11:30 DALLO STADIO “NANDO MARTELLINI” ALLE TERME DI CARACALLA PARTIRA LA SFILATA DI BICI IN ...