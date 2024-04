Via le truppe da sud Gaza | cosa c' è dietro la mossa di Israele Il ministro Katz a Roma

(Di domenica 7 aprile 2024) Nel giorno che sancisce i 6 mesi dall'inizio della guerra trae Hamas, l'esercito di Tel Aviv ha ritirato tutte le proprieche si trovavano nel sud della Striscia di. Solo la Brigata Nahal rimarrà nell'area come forza stazionaria, per impedire ai palestinesi sfollati di ritornare a nord dell'enclave. Già dopo poche ore però, alcuni degli abitanti di Khan Younis che erano stati costretti a evacuare verso il confine con l'Egitto, hanno iniziato a fare ritorno nella loro città, ridotta ormai solo a macerie. Il primoisraeliano Benjamin Netanyahu ha subito infranto le speranze di chi vedeva nel ritiro un passo verso una tregua. "Ho detto chiaramente alla comunità internazionale: non ci sarà nessun cessate il fuoco senza la restituzione degli ostaggi", ha assicurato, sottolineando che "siamo ...

