Vestito da operaio crea cantiere abusivo e ruba 100 chili di rame nella Galleria Quattro Giornate

Un ritorno di fiamma lo ha Investito mentre stava lavorando e gli ha provocato diverse ustioni. Vittima dell’incidente sul lavoro, avvenuto ieri mattina alla Bernett di Palestro in via Robbio, ... (ilgiorno)

Giubbetto arancione catarifrangente da operaio addosso, cappello in testa, sciarpa e pistola, Rapinatore solitario in azione alle Poste di via Dante: ieri mattina è stato protagonista di un colpo ... (ilgiorno)

Il video della cliente inghiottita da una voragine in un negozio di abbigliamento in Cina - Stava girando in un negozio di abbigliamento in cerca di qualche Vestito all'interno di un centro commerciale ... Sia la cliente che l'operaio edile sono rimasti intrappolati tra le macerie, ma le ...fanpage