Vertice Il Corticella a caccia di continuità

(Di domenica 7 aprile 2024) di Nicola Baldini BOLOGNA E’ una due facce quello che sta vivendo questa parte finale di campionato. A prestazioni, e risultati, esaltanti, stanno spesso facendo seguito inaspettate sconfitte, con la band di Alessandro Miramari che ha assoluto bisogno di ritrovarese vorrà alimentare il sogno di centrare i playoff per la seconda stagione consecutiva. Sia chiaro, al di là delle recenti battute d’arresto, l’annata di Menarini e compagni resta da incorniciare considerando il sesto posto a quota 48. Tra l’altro, la quinta posizione attualmente occupata dalla Victor San Marino dista appena due lunghezze, con ilche ha tutte le carte in regola per agganciarla. Per farlo servirà una prestazione maiuscola già oggi nell’atteso derby delle 15 contro l’Imolese. Battere i rossoblù al ‘Biavati’ sarà un’impresa ...