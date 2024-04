Verstappen vince Gp del Giappone | tutto perfetto Leclerc | non sono soddisfatto ma miglioreremo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 7 aprile 2024) Roma, 7 apr. (askanews) – Maxil GP delprecedendo il compagno di squadra Sergio Perez. Terza doppietta stagionale Red Bull su 4 GP. Poi le Ferrari di Carlos Sainz e Charles, con lo spagnolo che ha infilato il monegasco al 46esimo dei 53 giri previsti togliendogli il podio. “Fino alle qualifiche non ero completamentedel bilanciamento – le parole di– Poi abbiamo fatto delle modifiche che hanno aiutato oggi che ci hanno permesso di tenere la situazione sotto controllo”, ha raccontato il pilota di Hasselt in conferenza stampa, prima di sottolineare come anche in gara ci sia voluto qualche giro per comprendere al meglio come sfruttare la vettura. Credo che sia stata una vittoria fantastica. Penso che la parte più critica sia ...