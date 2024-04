Verstappen leader | Sainz accorcia su Leclerc | la classifica piloti di F1

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 7 aprile 2024) Ancora una volta dominio Red Bull! Maxsi è aggiudicato il GP del Giappone, quarto appuntamento della stagione 2024 di F1, lasciandosi alle spalle Perez e Carlos. Quarto invece Charles, che si conferma terzo in, con il compagno di squadra,, sempre più vicino, con una gara in meno disputata per via dell’intervento per appendicite. Ladopo il GP del Giappone Questa lamondialedopo il Gran Premio del Giappone, quarta tappa del calendario del campionato mondiale di F1: Max(Ned) 77 punti Sergio Perez (Mex) 64 Charles(Mon) 59 Carlos(Esp) 55 Lando Norris (Gbr) 37 Oscar Piastri (Aus) ...