Verstappen imprendibile | vince il GP del Giappone | Sainz sul podio

(Di domenica 7 aprile 2024) Il Gran Premio delriporta tutti alla realtà. Dopo la piccola e piacevolissima parentesi australiana, con la vittoria didavanti a Leclerc, a Suzuka la Red Bull è tornata a dominare, mettendo a segno una nuova doppietta. Maxil GP del, iniziato con mezz’ora di ritardo per una bandiera rossa a seguito dell’incidente tra Albon e Ricciardo al primo giro, davanti al compagno di squadra Sergio Perez. La Ferrari si conferma la seconda forza del campionato, connuovamente a, terzo, seguito dal suo compagno di squadra Leclerc. Terza vittoria in quattro gare per il campione del mondo e terza doppietta in quattro round per la Red Bull. L'articolo CalcioWeb.