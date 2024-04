Verso Napoli-Roma | un big può saltare il match | cosa sta accadendo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 7 aprile 2024) Il gesto dopo il derby tra Lazio epotrebbe costare molto caro a Gianluca Mancini. Il difensore giallorosso rischia la squalifica in vista delle prossime settimane.-Lazio non è mai una partita qualunque. Il derby della Capitale è uno dei più caldi in giro per l’Italia, motivo per il quale sono state innescate numerose proteste al termine della partita. Il tutto, ha come protagonista Gianluca Mancini, proprio colui che ha deciso la sfida con la rete siglata nel primo tempo. Il difensore giallorosso è uno dei simboli dellatargata Daniele De Rossi, ma quest’ultimo potrebbe perdere il calciatore in vista dei prossimi impegni. Infatti, il giocatore al termine delsi è reso protagonista di un gesto molto discutibile. Durante i festeggiamenti, alcune immagini lo ritraggono mentre sventola una bandiera a ...