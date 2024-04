Verona-Genoa | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 aprile 2024) Ile isudi, match valido per la trentunesima giornata di. L’Hellas per cercare dei punti salvezza, il Grifone per puntellarla in modo definitivo: allo stadio Bentegodi ci si gioca tanto sia per gli scaligeri che per i rossoblù, visto che poi mancheranno solo sette giornate. Chi trionferà? Appuntamento fissato alle ore 18 di domenica 7 aprile.sarà visibile sucon la telecronaca di Luca Farina. SportFace.