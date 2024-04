Verona Genoa | dove vederla | orario e probabili formazioni

(Di domenica 7 aprile 2024) Al Bentegodi andrà in scena la sfida di Serie A tra: le ultimissime diconvedere il match Al Bentegodi andrà in scena la sfida di Serie A tra. Gli scaligeri sono ancora alla ricerca di punti per la salvezza ma il rullino di marcia dei

Il programma e i telecronisti su Dazn di Verona-Genoa , match valido per la trentunesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . L’Hellas per cercare dei punti salvezza, il Grifone per puntellarla in modo ... (sportface)

Diretta Verona-Genoa ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - La partita è in programma alle ore 18 a Verona e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.tuttosport

Hellas Verona-Genoa: le probabili formazioni - Alle 18.00 allo stadio Bentegodi si sfideranno Hellas Verona e Genoa, match della 31a giornata di campionato. Mister Baroni dovrà fare a meno dello squalificato Magnani, ma ritroverà Belahyane e Tavsa ...veronasera

Hellas Verona – Genoa: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - La partita Hellas Verona - Genoa di Domenica 7 aprile 2024 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 31ma giornata di Serie A ...calciomagazine