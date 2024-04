Verona Genoa | Baroni | «C’è grande delusione»

(Di domenica 7 aprile 2024) Il tecnico delMarcoha commentato così la sconfitta interna con ilper 2-1. Ecco le sue dichiarazioni Marco, allenatore del, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro ilper 2-1. UMORE – «C’èin tutti noi, in questo momento della stagione non possiamo permetterci certi

Pubblicato il 7 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Il Genoa di Gilardino sbanca il Bentegodi vincendo in rimonta 2-1 sul Verona. Dopo il gol iniziale di Bonazzoli, i rossoblu prendono in mano la gara e ... (dayitalianews)

Verona (ITALPRESS) – Il Genoa si impone per 2-1 in casa del Verona . Al Bentegodi le reti dei due attaccanti del grifone, Ekuban e Gudmundsson, ribaltano l’iniziale vantaggio degli scaligeri con ... (ildenaro)

Le pagelle di Verona-Genoa 1-2: Gudmundsson sempre decisivo, brilla Vasquez - SERIE A - I voti ai protagonisti della sfida del Bentegodi. Il Verona paga qualche svarione difensivo di Dawidowicz. Si conferma Bonazzoli che firma il gol dell ...eurosport

Verona-Genoa 1-2, le pagelle gialloblù di CH - Una sconfitta che brucia per come è arrivata e per la nuova classifica che ora vede l’ Hellas a +1 dalla zona retrocessione: i gialloblù, rimontati dopo il gol di Bonazzoli, dopo il k.o. contro il ...calciohellas

Genoa, Gila: "Questo è un gruppo che stupisce sempre" - Verona - Alberto Gilardino commenta soddisfatto la vittoria in rimonta a Verona contro l'Hellas che consegna la virtuale salvezza alla sua squadra. "Successo importantissimo - ammette il tecnico - non ...primocanale