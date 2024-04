Verona-Genoa 1-2 | gol di Gudmundsson vale 3 punti

(Di domenica 7 aprile 2024) I liguri passano in rimonta al Bentegodi Ildi Gilardino sbanca il Bentegodi vincendo in rimonta 2-1 sul. Dopo il gol iniziale di Bonazzoli, i rossoblu prendono in mano la gara e vanno a segno prima con Ekuban e poi conper aggiudicarsi treimportanti e salire a 38. Occasione

Verona, 7 apr. (Adnkronos) – Il Genoa di Gilardino sbanca il Bentegodi vincendo in rimonta 2-1 sul Verona. Dopo il gol iniziale di Bonazzoli, i rossoblu prendono in mano la gara e vanno a segno ... (calcioweb.eu)

Genoa, gudmundsson: "Obiettivo salvezza raggiunto in anticipo" - "Devo essere onesto: non è stata la mia miglior partita. Tutt'altro. Credo di aver toccato pochi palloni nel primo tempo e che tutta la ...sportmediaset.mediaset

Il Genoa ringrazia Gudmundsson, è 2-1 a Verona - Il Genoa ringrazia Gudmundsson e torna a vincere dopo 4 partite. La squadra di Gilardino espugna il Bentegodi, battendo 2-1 in rimonta il Verona e conquista tre punti che chiudono il discorso salvezza ...ansa

Cagliari e Genoa, doppio colpo in rimonta che vale molto - Nelle due gare delle 18 in Serie A stesso punteggio e classifica rivoluzionata in fondo. Il Cagliari infatti per l'ottava volta in stagione ha coronato una rimonta, battendo 2-1 ...torinogranata