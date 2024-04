Verona-Genoa 1-2 | Gilardino | “Successo importante su un campo difficile | in contatto con la società”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 aprile 2024) Il tecnico delAlbertoha commentato, ai microfoni di Dazn, ilin rimonta in casa delper 2-1: “tornare alla vittoria, unsu uncome il Bentegodi. L’atteggiamento è stato ottimo. Tutta la squadra ha dato ottimi segnati e ha risposto bene ai cambiamenti che ho fatto nel secondo tempo. C’è grande voglia di tutto il gruppo di mettersi a disposizione. Ekuban ha fatto una partita, nonostante i pochi allenamenti sulle game. Ho parlato con la– continua– e comunicheremo tutte le novità a breve. Valuteremo insieme le scelte migliori per entrambe le parti. Le voci di mercato non mi ...