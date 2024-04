Verona-Genoa 1-2 | Baroni | “Sconfitta che pesa | in alcuni momenti è mancata la cattiveria”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 aprile 2024)nte per il, battuto 2-1 in casa dalnella trentunesima giornata della Serie A 2023/2024. Nel post-partita il tecnico degli scaligeri, Marco, ha parlato così a Dazn: “E’ unache, c’è tanta delusione da parte di tutti noi. Non abbiamo avutoinerrori ci hanno condannato oggi – spiega l’allenatore dell’Hellas – Purtroppo anche gli episodi non ci hanno sorriso, visto il fuorigioco millimetrico in occasione del gol che ci poteva portare al pareggio. Inoggi non abbiamo letto bene la partita, dobbiamo ripartire perchè i valori ci sono”.ha anche dovuto ...