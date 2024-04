Veneto | clinica privata apre pronto soccorso a pagamento La Asl lo scopre dai giornali e blocca tutto | “Non ha i requisiti”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) È finita sul nascere l’avventura del “privato” aperto a Legnago (Verona) dallaDomus Salutis come alternativa ai centri di emergenza degli ospedali pubblici. Il punto sanitario avrebbe dovuto trattare i casi meno gravi – quelli da codice bianco o verde al triage ospedaliero -, naturalmente dietrodi ogni prestazione. L’iniziativa, annunciata anche online, è stata peròta dalla Regione, che non ne era a conoscenza: a segnalare l’esistenza della struttura ai Carabinieri dei Nas è stata la Ulss 9 (l’azienda sanitaria locale), dopo gli articoli usciti sulla stampa veneta. La struttura, ha spiegato al quotidiano L’Arena l’assessora alla Sanità Manuela Lanzarin, non ha le caratteristiche adatte per svolgere la funzione, e inoltre non è ...