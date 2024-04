Vendite giù | ma invariato il prezzo Mutuo? La casa si compra all' asta

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di domenica 7 aprile 2024) Nel primo trimestre del 2024, nonostante si registri un calo delle aste del 22% rispetto al 2023, i prezzi al metro quadro degli immobili offerti rimangono invariati a 670 euro al metro quadro, segno che le persone continuano are all', probabilmente per contrre il caro mutui. Diminuiscono invece i prezzi al metro quadro per hotel, cantine e magazzini che hanno meno appeal sul mercato. E' quanto emerge dall'analisi condotta da Reviva e Immobiliall.it.