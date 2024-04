Valtellina | accoltella e uccide lo zio

(Di domenica 7 aprile 2024) 1.28 Dramma familiare in. Nel corso di una lite, in un'abitazione di Poggiridenti (Sondrio), un giovane ha ha ucciso lo zio, colpendolo alla gola con un coltello. Inutili i soccorsi allertati dagli altri familiari presenti. Sul posto i carabinieri del Comando provinciale di Sondrio, che hanno ascoltato il presunto assassino, ricostruendo il grave fatto di sangue, insieme al magistrato di turno della Procura di Sondrio diretta da Piero Basilone. Non si conoscono le ragioni della lite degenerata in omicidio.

