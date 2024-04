Valerio Bettoni | “La mia Aci non è solo pratiche | abbiamo investito in sicurezza | sport | turismo e cultura”

(Di domenica 7 aprile 2024) Schietto, sincero, pratico.è così, senza giri di parole arriva al dunque. Durante la lunga esperienza politica si è attorniato di esperti nei più disparati settori costituendo squadre di consulenti che poi sono anche suoi amici. Ma attenzione, il suo non è un clan ed è sicuramente lontanissimo dalla logica clientelare. Perché poitira le somme, fa bilanci e resoconti. Insomma, è e rimane uno spirito libero. Anche alla guida dell’Aci Bergamo che sotto la sua guida è diventata una delle più rappresentative ed importanti d’Italia. Fiducia conquistata tessera su tessera. “Ai soci bisogna parlare chiaro: oggi sono 27 mila soci – puntualizza-. A loro è doveroso render conto dei risultati raggiunti, del lavoro fatto, degli impegni e dei progetti per il futuro. E i bilanci cominciano sempre ...

ROGNO – Molinari con parte del suo storico gruppo. Franzoni con i tre consiglieri di minoranza e molti volti nuovi. Si tenta una terza lista - Valerio Franzoni con i tre attuali consiglieri di minoranza, una sorta di continuità di quella che fu la lista di Oreste Bettoni, dimessosi poi per motivi di lavoro, ma in questi giorni sono in corso ...araberara

Da giovedì al via celebrazioni del - di don Giuseppe Bettoni, don Francesco Castellini e don Mario Marinoni; 50° don Gianni Cavagnoli, don Antonio Censori, don Ettore Dominoni, don Francesco Ferrari, don Emilio Garattini, mons. Luigi ...cremonaoggi