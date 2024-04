Val d' Aosta | è giallo sul cadavere della ragazza trovata in una chiesa | cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 7 aprile 2024) Èsulla mortegiovane donnanel pomeriggio del 5 aprile in fondo alla cappella di una chiesetta sconsacrata sperduta nella frazione di Equilivaz di La Salle, piccolo comuneValdigne, trae Courmayeur. Ilè stato scoperto da un gruppo di escursionisti. Secondo Il Messaggero si tratterebbe di una cittadina francese di 29 anni, che negli scorsi giorni era stata vista nella zona con un uomo. Si segue la pista di un furgone-camper bordeaux avvistato nella stessa zona. Lanon aveva il telefono o documenti addosso, al suo fianco c’erano degli alimenti. Era in posizione fetale e presentava ferite gravi sull'addome compatibili con quelle da armi da taglio. Poco altro si sa al momento: si attendono i risultati dell’autopsia. In ...