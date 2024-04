Vaccinazioni gratuite | c’è l’open day

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024) Oggi è la Giornata mondiale della salute e due sono le proposte dell’Azienda socio sanitaria territoriale (Asst) Ovest Milanese. La prima è un "open day" vaccinale gratuito, dedicato ai cittadini nati dal 1952 al 1959, e a coloro che sono affetti da patologie croniche. Gli operatori sanitari dell’Asst saranno a disposizione per effettuare la vaccinazione anti–pneumococcica: uno strumento di prevenzione della polmonite e delle altre forme invasive di malattia pneumococcica. L’iniziativa sottolinea l’importanza della prevenzione primaria, incoraggiando la popolazione a scegliere in maniera consapevole di vaccinarsi per prevenire una patologia la cui ricaduta sullo stato di salute è particolarmente grave in condizioni di immunocompromissione, condizione che accomuna i soggetti anziani ed immunocompromessi per pre–esistenti condizioni patologiche quali il diabete, la cardiopatia, la ...