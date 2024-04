Uomini e Donne | Marcello Messina racconta tutta la sua verità sulla fine della storia con Jasna Amodei

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 7 aprile 2024), che lo scorso ottobre è tornato – dopo circa due anni di assenza – nel parterre del Trono Over di, si èto in un’intervista al magazinetrasmissione. L’agente immobiliare di Torino ha innanzitutto spiegato di aver sofferto dopo lad’amore con, con la quale aveva deciso di lasciare lo studio per continuare la frequentazione lontano dalle telecamere. In particolare,ha sottolineato di non essersi mai “innamorato follemente”dama benché sussistevano i presupposti affinché ciò avvenisse. Quindi, il cavaliere ha ammesso di essere riuscito ad allontanarsi senza farsi “troppo male”, ...