Uomini e Donne | è finita tra Lavinia e Alessio? Tutti gli indizi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 7 aprile 2024)Corvino eMauro si sono lasciati. Il capitolo d'amore per l'ex coppia che ha catturato l'attenzione dei fan di, sostenuta anche dopo la fine del trono, sembra che sia giunto alla sua conclusione. L'annuncio non è stato ufficiale, ma glilasciati sui social hanno alimentato le voci della presunta rottura. Già da tempo si era notato un calo di attività condivisa sui social, con uno dei due che è improvvisamente sparito dai contenuti dell'altra. La Pasqua è stata trascorsa in maniera separata e nessuna celebrazione è stata fatta per il loro primo anniversario insieme. Cosa è successo ae ad? Sono in crisi o si sono definitivamente lasciati? Questi segnali hanno portato molti a concludere che la crisi era ormai ...