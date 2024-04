Ungheria in piazza | Magyar punta Orban e l’Europa osserva

(Di domenica 7 aprile 2024) Che cosa significa laungherese contro Viktorguidata dal 43enne Péter? Soprattutto come potrà modificare la rete di alleanze di Budapest (tanto a est quanto a ovest) in chiave geopolitica? L’interrogativo è quantomai obbligatorio all’indomani dell’imponente manifestazione a cui hanno preso parte 100mila ungheresi, attirati dalle promesse dell’avvocato già marito dell’ex ministra della Giustizia Judit Varga. Il caso giudiziario interno è direttamente proporzionale agli effetti esterni che questo terremoto politico potrà avere. Chi èAvvocato, già al vertice di società partecipate, ha sposato Varga, che nelle intenzioni sarebbe dovuta essere capolista alle elezioni europee, salvo poi dimettersi: un mese fa ha pubblicato sulla sua pagina Facebook la registrazione di una telefonata risalente al ...

(Adnkronos) – decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Budapest per protestare contro il governo di Viktor Orban , una manifestazione organizzata da Peter Magyar, l'ex marito dell'ex ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Budapest per protestare contro il governo di Viktor Orban , una manifestazione organizzata da Peter Magyar, l'ex marito dell'ex ... (webmagazine24)

centomila persone sono scese in piazza a Tel Aviv per chiedere la liberazione degli ostaggi, le dimissioni del premier Netanyahu e le elezioni anticipate. Il leader dell’opposizione Lapid parte per ... (ilsole24ore)

Ungheria: migliaia in piazza contro Viktor Orbán - Migliaia sono scesi in piazza sabato per protestare contro l'élite politica ungherese guidata da Viktor Orbán. Péter Magyar è il nuovo volto dell'opposizione al potere del premier ungherese ...it.euronews

Guerra, ultime notizie. Proteste in Israele: «Bibi dimmetiti». Ungheria, in centomila in piazza contro Orban: «Dimettiti» - Centomila persone sono scese in piazza a Tel Aviv per chiedere la liberazione degli ostaggi, le dimissioni del premier Netanyahu e le elezioni anticipate. Il leader dell’opposizione Lapid parte per gl ...ilsole24ore

Guerra, ultime notizie. Proteste in Israele: «Bibi dimettiti». Ungheria, in centomila in piazza contro Orban - Centomila persone sono scese in piazza a Tel Aviv per chiedere la liberazione degli ostaggi, le dimissioni del premier Netanyahu e le elezioni anticipate. Il leader dell’opposizione Lapid parte per gl ...informazione