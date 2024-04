Under 18 | ore 17 | 30 Masi-Pontevecchio | in palio c’è il titolo

(Di domenica 7 aprile 2024) L’appuntamento è per oggi, a Casalecchio, nello storico PalaCabral di via Allende. Si tratta delle finali Fipav del campionato provinciale18 Eccellenza, la categoria giovanile più prestigiosa. La finalissima per il primo posto è in programma alle 17,30: da un lato le padrone di casa della Polisportiva Giovanni, dall’altra le coetanee dellaMythos, reduci da un ruolino di marcia quasi perfetto, una sola sconfitta al termine della prima base. Prima, alle 15,30, la finale per il bronzo tra Calderara e Decima Schiavina Costruzioni. Al termine le premiazioni. Il girone Eccellenza comprendeva le otto titolate squadre del più articolato campionato18 con 27 formazioni di tutta la provincia.

