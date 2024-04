Unahotels Manfredotti trascina l’Under 17 | Pesaro sconfitta

(Di domenica 7 aprile 2024) REGGIO EMILIA 9890: Bardelli, Carboni 6, Deme 23, Fornasiero 10, Lusetti 2, Abreu 7, Hadhziev 6,A. 5,L. 33, Marras, Samb 4, Rinaldini 2. All. Consolini VL: Siniscalchi, Barbadoro, Pagnini 3, Pozzolesi, De Gregori 12, Selvatici 12, Reginato 10, Stable Terry 24, Sakine, Coen, Michelazzo 6, Cornis 23. All. Costa Parziali: 20-27, 24-22, 28-15, 26-26. Conquistando la vittoria davanti al pubblico amico della palestra Cassala la formazione Under 17 biancorossa, guidata da coach Giordano Consolini, non solo si consolida ai vertici del suo girone, ma ribalta anche la differenza canestri rispetto al match di andata controe la supera in graduatoria. Un successo di importanza capitale perché tiene vivo il sogno dei giovani della ...

