Una raccolta di reportages d' autore dai luoghi dove pionieri illuminati hanno deciso che si poteva cambiare in meglio il nostro Paese

(Di domenica 7 aprile 2024) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Purtroppo le cronache italiane anche nei giornali cosiddetti più “rispettabili” inseguono come lucciole i vari social che ci inondano di gossip e trash restituendoci un’immagine deldeformata e grottesca. E anche le bravate di molti dei nostri politici che si pavoneggiano sulla rete alla stregua di consumati guitti del cabaret di certo non aiutano a restituire un quadro entusiasmante. Potremmo chiamarla l’Italia peggiore che però vince in visibilità su quella più dimessa e meno glamour che vive sottotraccia e continua non solo a fare il suore ma anche a sperimentare nuove forme di socialità credendo ancora possibile un mondo migliore. Dobbiamo operare un lavoro di scavo quotidiano per mettere in luce questi esempi virtuosi o ripercorrere la storia ...