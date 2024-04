Una faida in Bangladesh dietro le maxi risse nel centro di Mestre

Mestre - Una faida (in presenza e a distanza) tra famiglie bengalesi. Un botta e risposta di aggressioni, accoltellamenti e persino omicidi tra Mestre e un piccolo villaggio del distretto di... (ilgazzettino)

Il Pd e il Movimento Cinque Stelle, passata la festa per l'elezione di Alessandra Todde presidente della Regione Sardegna, devono trasformare il "campo largo" in una squadra di governo in grado di ... (liberoquotidiano)