Una cenerentola da battere Il Victor affronta Certaldo

(Di domenica 7 aprile 2024) Torna a correre sul campo di Acquaviva ilSan Marino che oggi se la vedrà con ilpenultimo della classe. Con il chiaro obiettivo di tornare a mettere tutto il bottino in tasca. I biancazzurri del Titano sono reduci da due sconfitte consecutive e ora, quando mancano cinque gare al termine della regular season devono fare di tutto per restare aggrappati alla zona playoff. Considerando che là davanti, ormai, il discorso promozione pare una corsa a due tra Carpi e Ravenna, rispettivamente prima e seconda della classe. Passando al girone F è a caccia di riscatto e di punti pesanti per cercare di uscire dalla zona playout lo United Riccione che, però, questo pomeriggio dovrà fare qualcosa di più del compito classico per non restare a secco anche sul campo del Campobasso primo della classe. I biancazzurri, passati dalle mani di Riolfo a quelle ...