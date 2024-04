Un posto al sole | anticipazioni 8 aprile | Rossella cerca di fare chiarezza sui sentimenti

(Di domenica 7 aprile 2024) Unalcontinua a tenere compagnia a tanti appassionati di soap. Lo sceneggiato ambientato a Napoli, nel corso della giornata di lunedì 82024, vedrà gli occhi puntati su Nunzio che scoprirà il motivo per il quale di recente è stato aggredito. Nel corso della nuova puntata il ragazzo deciderà di seguire il consiglio della sua cara amica Diana., dal canto suo, cercherà dicon i suoi. UnalNella puntata di Unalche andrà in onda lunedì 82024, Nunzio deciderà di dare ascolto al consiglio ricevuto da Diana.nonostante fosse ...

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Diana rischierà la vita per un attentato e che Nunzio interverrà per aiutarla. Questo li porterà a riavvicinarsi! Ecco cosa succederà nelle ... (comingsoon)

La Torre del sole, da Brembate di Sopra un viaggio per capire il cosmo - Per quanto riguarda la nostra provincia, uno dei punti più celebri da cui osservare “lo spettacolo” dell’Universo è sicuramente la Torre del sole, un complesso che sorge in uno dei parchi di Brembate ...ecodibergamo

Scotti a Cecina per la prova di maturità e il 3° posto - Sorpasso sui toscani in classifica e qualificazione certa ai play off in caso di vittoria. Coach Cristelli carica il gruppo ...laprovinciapavese.gelocal

Un posto al sole, trame aprile: l'ispettrice Anselmi crede nei sospetti di Cammarota - Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Nunzio non crederà che Diana sia stata vittima di un semplice incidente e troverà l'appoggio di Marta ...it.blastingnews