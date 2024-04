Un podio per due al Rally della Val d’Orcia | a Ciuffi-Cigni la gara del CIRT | a Zaldivar-Der Ohannesian l’assoluta

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 7 aprile 2024) RADICOFANI (SI) – Unastraordinaria il 15°Val, una lotta sul filo dei secondi terminata proprio in vista del traguardo e che ha visto impegnati, per tutta ladall’inizio alla fine, cinque equipaggi; al via dell’ultima prova speciale si sono presentati racchiusi in cinque secondi, dopo due giornate di, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Djokovic trionfa per la decima volta agli Australian Open Allegri rassicura: “Trovato un equilibrio dopo la mazzata del -15” Pioli non molla: “A Monza dobbiamo continuare a vincere” Il Milan nella nuova puntata di “Offside Racism” A Miami Sinner si arrende in finale contro Medvedev Ibra e il padel: “Godo quando gioco”, poi in ...