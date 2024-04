Umanizzare il linguaggio | perché dedico il mio libro a Papa Francesco e a Monsignor Yoannis Lazhi Gaid

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 7 aprile 2024) Nello shop on line della Casa Editrice TraccePerlaMeta, in tutti gli store online e nelle migliori librerie è disponibile il saggio di Biagio Maimone intitolato “La comunicazione creativa per lo sviluppo socio-umanitario”, che propone la necessità di un nuovo modello comunicativo che metta al centro la relazione umana ed, ancor più, l’emancipazione morale ed umana della società odierna. Qui l’autore spiega le finalità del suo saggio. di Biagio Maimone Nel mio saggio ‘La comunicazione creativa per lo sviluppo socio-umanitario’ ho voluto porre in luce la necessità di creare un modello comunicativo che tenga conto dell’importanza indiscutibile dell’uso appropriato della parola, superando quelle distorsioni, ormai consuete, che la rendono veicolo di offese, di menzogne, nonchè di calunnie, che ledono la dignità umana dell’interlocutore.il ...