Ultima chiamata per lo Sbarazzo | fuori tutto sul Sentierone - Foto e video

(Di domenica 7 aprile 2024) L’INIZIATIVA DEI COMMERCIANTI. Annullata per maltempo, torna questa domenica 7 aprile, la svendita dei negozi del centro. C’è tempo fino alle 19 per fare acquisti a prezzi scontati.

ultima chiamata , o quasi, per l’ Etrusca Basket San Miniato per tentare l’accesso ai playoff promozione. La sfida adesso è a distanza tra i sanminiatesi e la formazione della Virtus Siena . Entrambi ... (sport.quotidiano)

La penultima giornata della regular season dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket vedrà in scena un importantissimo derby italiano tra Olimpia Milano e Virtus Bologna , che dirà molto in vista dei ... (sportface)

Il Napoli ri torna in campo domenica alle 15 contro il Monza , ultime speranze di qualificazione europea per il Napoli dopo il pesante KO con l’Atalanta. Ri torna Kvara dal primo minuto nel tridente ... (teleclubitalia)

Pensioni, Quota 96,7 in scadenza: requisiti, come funziona, come fare domanda (entro il 1° maggio), simulazioni e tabelle - Ultima chiamata per andare in pensione dopo una vita di lavoro usurante. Manca meno di un mese di tempo per poter presentare la domanda di uscita dal lavoro con la Quota 96,7 nel 2025. La ...ilmessaggero

Sanità da rifondare: siamo all'Ultima chiamata - L’appello di 14 tra i più importanti scienziati italiani a salvare il Servizio sanitario nazionale (Ssn) è l’Ultima chiamata per non far collassare in modo definitivo la nostra più grande opera ...informazione