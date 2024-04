Udinese | lo stato di forma in vista dell’Inter | vittoria di spessore

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 aprile 2024) Manca sempre meno alla sfida tra Inter ed Empoli, valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A. Andiamo ad analizzare come la squadra del tecnico Davide Nicola arriva alla sfida, con un calo nelle ultime usciteDI– Inter esi preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. Nelle ultime cinque gare la squadra nelle mani di Gabriele Cioffi non ha vissuto un ottimo momento, salvo l’importantein trasferta contro la Lazio, ultima di questo lotto. Importanti, però, sono anche i pareggi per 1-1 contro Salernitana e Sassuolo (specialmente contro questi ultimi) per quanto riguarda la lotta alla salvezza. Due, invece, le sconfitte: la prima contro il Genoa, per 2-0. La seconda contro il Torino, in casa, per 0-2. ...