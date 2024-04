Udinese-Inter | probabili formazioni e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Milano, 7 aprile 2024 - Monday night per l’nella trentunesima giornata di Serie A con la trasferta in Friuli contro l’di Cioffi. Obiettivi opposti per le due squadre, l’insegue la seconda stella e il record di punti della Juve, i friulani sono a caccia della salvezza in una classifica che racchiude sei squadre in tre punti. Partita delicata per entrambe, anche se i nerazzurri hanno sostanzialmente in mano lo Scudetto ma vorrebbero vincerlo nel derby e, sotto sotto, vogliono anche il record totali di punti. Friuli tappa importante e non di certo facile per una squadra reduce da una sola vittoria nelle ultime cinque partite. L’è miglior attacco della Serie A con 73 gol fatti e miglior difesa con solo 14 subiti, mentre l’segna poco, solo 29 gol, e ne ha incassati 45. ...