Udinese-Inter | Inzaghi corre ai ripari Probabile formazione – CdS

(Di domenica 7 aprile 2024) Simonedeve provvedere a qualche problema di infermeria in casa. Senza due difensori sono pronte le soluzioni per la partita contro l’, lasecondo il Corriere dello Sport.– Alessandro Bastoni sarà out per la partita contro l’. Ha lavorato singolarmente nelle ultime sessioni d’allenamento di Appiano Gentile e Simonenon sembra propenso a rischiarlo per la trasferta in Friuli. Assieme al difensore mancherà probabilmente anche un altro del reparto: Stefan de Vrij. L’olandese sta cercando di recuperare da un problema più grave di un affaticamento e oggi si saprà di più dopo l’ultimo allenamento per la sua convocazione. A destra è favorito Denzel Dumfries su Matteo Darmian, da braccetto di ...