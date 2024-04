Domenica sera Juventus-Fiorentina che sarà diretta da La Penna di Roma ROMA - Sarà Marco Guida a dirigere Roma-Lazio , derby della capitale in programma sabato 6 aprile alle 18 e valido per la ... (ilgiornaleditalia)

"Inter? Stanno vivendo un piccolo periodo di flessione" UDINE - "Dai miei ragazzi mi aspetto il 200% , perché è l' unico modo per uscire dal campo con punti che ci servono per staccarci dalle zone ... (ilgiornaleditalia)

Udinese Calcio e Automobile Club Udine insieme per la sicurezza stradale - UDINE - La campagna di comunicazione ideata dall'Automobile Club Udine, insieme all'Udinese Calcio, nell'ambito del progetto UD4Safety FVG, ha l'obiettivo d ...webmagazine24

Mancini e la bandiera della Lazio col topo, indaga la Procura della Figc - Dell'episodio del derby con Mancini e la bandiera anti-Lazio ha parlato anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina: "Sono stato informato che la Procura ha aperto un fascicolo, è in atto una ...repubblica

Mediaset – Udinese-Inter, Bastoni out per precauzione: ecco chi giocherà al suo posto - Alessandro Bastoni non sarà in campo contro l'Udinese: ecco come sta. Al suo posto Inzaghi ha già le idee chiare ...fcinter1908