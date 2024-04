Ucraina | Zelensky | stiamo finendo missili

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 7 aprile 2024) 11.08 L'potrebbe restare senzadi difesa aerea. "Se continuano a colpire ogni giorno come hanno fatto nell'ultimo mese, potremmo rimanere senza, e i partner lo sanno", ha detto in tv il presidente ucraino,, ribadendo la richiesta di 25 sistemi di difesa Patriot per difendere tutto il territorio del Paese. E il ministro della Difesa, Kuleba,lancia l'allarme:i soldati "vengono attacin modo massiccio e direi anche regolarmente da bombe aeree guidate che spazzano via le nostre posizioni".