Ucraina | Zelensky sta esaurendo le munizioni

(Di domenica 7 aprile 2024) Dopo settimane di attacchi russi, i sistemi di difesa aerea ucraini stanno per esaurire le proprie”. È quanto ha detto oggi il presidente ucraino, Volodymyr. “Se continuano a colpire ogni giorno al ritmo in cui lo hanno fatto nell’ultimo mese potremmo esaurire i missili e i nostri alleati lo sanno” ha avvertito il presidente ucraino in un discorso televisivo.ha lanciato un nuovo appello agli alleati perché forniscano un maggior numero di sistemi di difesa aerea Al momento Kiev ha ancora disposizione parte delletenute in riserva ma sta già incontrando delle difficoltà a decidere quali obbiettivi russi proteggere, ha sottolineato, che ha lanciato un appello agli alleati perché forniscano un maggior numero di sistemi di difesa aerea. Il presidente ucraino ...