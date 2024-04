Ucraina | Zelensky lancia l’allarme | “Rischiamo di rimanere senza missili”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 7 aprile 2024) Kiev, 7 aprile 2024 – I soldati ucraini “vengono attaccati in modo massiccio e direi anche regolarmente da bombe aeree guidate che spazzano via le nostre posizioni“. E’to dal ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in dichiarazioni rilasciate al Financial Times. “Sono molto semplici in sostanza, quindi non puoi bloccarle, non puoi nasconderti da loro – l’unico modo per metterti in salvo è abbattere il bombardiere che le trasporta”, ha spiegato Kuleba. Secondo i dati diffusi dalle autorità ucraine, i russi hanno attaccato l’con circa 3.500 bombe aeree guidate solo quest’anno, un aumento di 16 volte rispetto al 2023. Solo nella terza settimana di marzo, la Russia “hato oltre 700 bombe aeree guidate”, ha denunciato il presidente, Volodymyr ...