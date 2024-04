Ucraina-Russia | Stoltenberg | “Kiev decida se fare compromessi”

(Di domenica 7 aprile 2024) Il segretario generale della Nato: "Dobbiamo consentire all'di raggiungere un risultato accettabile attorno al tavolo dei negoziati" "Alla fine dei conti, deve essere l'a decidere che tipo diè disposta a, ma dobbiamo consentire loro di essere in una posizione in cui raggiungano effettivamente un risultato accettabile attorno al tavolo dei

Il generale Budanov in pressing sulla Germania per i missili ‘intelligenti’ Taurus: ecco perché possono essere la svolta - Il capo dei servizi segreti di Kiev in un’intervista alla tv tedesca Ard prevede una nuova offensiva russa a maggio e chiede certezze sull’invio di super armi. Che caratteristiche hanno ...quotidiano

Ucraina senza munizioni, la strategia di soldati: «Utilizziamo proiettili e bombe russe inesplosi» - «La Russia non ferma il suo terrore neanche per un minuto. Stiamo lavorando per fornire alla nostra popolazione una protezione affidabile. Stiamo preparando una risposta molto specifica per ...ilmessaggero