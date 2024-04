Ucraina-Russia | il piano di Trump per fermare la guerra

Slovacchia, eletto presidente Peter Pellegrini: l'ombra di Putin sul candidato pro-Russia. Chi è il premier che Kiev teme - La Slovacchia ha un nuovo presidente. Il nuovo eletto è l'ex premier Peter Pellegrini, sostenuto dall'attuale capo del governo Robert Fico, come nuove presidente al ...leggo

Peter Pellegrini, chi è il nuovo presidente della Slovacchia: pro-Russia e populista, può far vacillare il sostegno all'Ucraina - Peter Pellegrini è il nuovo presidente della Slovacchia. L'ex premier, sostenuto dall'attuale capo del governo Robert Fico, ha sconfitto al ballottaggio il ...ilgazzettino

Ucraina in affanno. Zelensky: "Servono 25 sistemi Patriot. Senza aiuti Usa perderemo". Kuleba: "Le bombe guidate russe ci spazzano via" - Il presidente ucraino apre a "volontari combattenti" da tutto il mondo, ma dice di contare su un vertice per la pace, che si terrà in ...huffingtonpost