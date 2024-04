Ucraina | Kuleba avverte | “Le bombe aeree russe spazzano via le nostre posizioni” E Zelensky | “La difesa aerea si sta esaurendo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Dopo le ammissioni dei giorni scorsi sul fatto che in caso di un’offensiva russa mirata le linee ucraine rischiano di crollare, da Kiev arrivano altri allarmi. Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro, in un colloquio con il Financial Times ha spiegato che i soldati ucraini “vengono attaccati in modo massiccio e direi anche regolarmente daguidate chevia le“. Si tratta di“molto semplici, quindi non puoi bloccarle, non puoi nasconderti da loro – l’unico modo per metterti in salvo è abbattere il bombardiere che le trasporta”, ha detto. Secondo i dati diffusi dalle autorità ucraine, i russi hanno attaccato l’con circa 3.500guidate solo quest’anno, ...