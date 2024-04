Ucraina | il drammatico appello di Zelensky | «Stiamo finendo i missili E i nostri partner lo sanno» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 7 aprile 2024) «La difesa aerea si sta esaurendo, se i russi continuano a colpire l’ogni giorno come hanno fatto nell’ultimo mese, potremmo rimanere senza, e ilo». Questo l’fatto alla tv nazionale da Volodymyr. Il presidente ucraino ha aggiunto che è necessario mobilitare 300 mila persone entro il primo giugno, ma non è sicuro che si riuscirà a farlo. «Il presidente Erdogan vuole mediare, ma la Turchia da sola non basta come mediatore», ha dichiarato. Il New York Times, il 5 aprile, ha rivelato che le forze ucraine sono vicine all’esaurimento di alcuni tipi di munizioni e che gli ufficiali ucraini hanno osservato un vantaggio della artiglieria russa di cinque a uno su tutta la linea del fronte. Ci sono abbastanza munizioni a ...