Secondo il think tank statunitense The institute for the study of war le forze della Federazione Russa hanno conquistato 505 chilometri quadrati di territorio in Ucraina da quando hanno lanciato le ... (laprimapagina)

Ucraina: forze russe distruggono magazzino con droni consegnati a Kiev dalla Nato - Mosca, 7 apr. (Adnkronos) – Le forze armate russe hanno distrutto un magazzino con droni consegnati a Kiev dai paesi della Nato, oltre a due sistemi missilistici terra-aria S-300 e un radar di sorvegl ...ilsannioquotidiano

Zelensky: 'Stiamo finendo i missili.' Kuleba: 'Le bombe guidate russe ci stanno spazzando via' - I soldati ucraini "vengono attaccati in modo massiccio e direi anche di routine da bombe aeree guidate (russe, ndr) che spazzano via le nostre posizioni": lo ha detto al Financial Times il ministro ...ansa

La carica dei 745mila. Putin arruola volontari a tutto spiano. Per l'Ucraina e non solo - Entro fine anno il ministro Shoigu punta ad arrivare a questa cifra monstre. Si aggiungono ai militari regolari per rimpolpare l'Armata Rossa. Perché questo ...huffingtonpost