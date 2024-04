Uccide la moglie e si spara Insieme da cinquant’anni ritratto di coppia felice Un gesto inspiegabile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024) Omicidio–suicidio a Gallarate, le vittime due coniugi ultrasettantenni, Nadia Gentili e il marito Roberto Iuliano. Secondo quanto accertato dai carabinieri della compagnia di Gallarate, coordinati dal pubblico ministero di Busto Arsizio Susanna Molteni, il marito avrebbe ucciso lae poi si sarebbe suicidato. La tragedia è stata scoperta nella serata di venerdì dal figlio, preoccupato per il fatto che non riusciva a mettersi in contatto con i genitori, una situazione decisamente anomala. Purtroppo dietro quel silenzio c’era il dramma terribile che già si era consumato all’interno della villa bifamiliare in via Sacconaghi, quando il figlio è arrivato ha fatto la macabra scoperta. La bella casa con il giardino curato da ieri è chiusa, le persiane sigillate, posta sotto sequestro. Una tragedia che al momento è. Dagli elementi ...