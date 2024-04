(Di domenica 7 aprile 2024) Li hanno trovati in un lago di sangue, con le vene dei polsi tagliate. Poco distanti l’uno dall’altra, stesi sul pavimento del bagno. L’ipotesi più accreditata è stata sin dai primi istanti quella-suicidio. Cristian Catalano, 49 anni, avrebbe ucciso la fidanzata – una donna di 45 anni di nazionalità cinese di nome Shaui Li, che abiterebbe sul Garda – e poi si sarebbe tolto latagliandosi le vene. Tutto questo all’interno di un appartamento su due piani in un residence di campagna alla Madonna della Scoperta didel Garda (Brescia), proprio a fianco del santuario, in un’ampia corte dove abitano diverse famiglie. Il terribile delitto sembra esserci consumato nella notte tra Pasquetta e martedì 2 aprile. Ora, col passare dei giorni, emergono tanti nuovi particolari sulla vicenda. “Aveva detto di essere ...

La 45enne trovata senza vita in un appartamento di Lonato del Garda (Brescia) aveva con sé alcune ecografie . La donna aveva una relazione non stabile con Christian Catalano, il 50enne che si sarebbe ... (fanpage)

Uccide la compagna e si toglie la vita a Lonato: potrebbe averla sedata prima dell’omicidio - Cristian Catalano, 50 anni, è stato trovato morto in un'abitazione di Lonato del Garda (Brescia) lo scorso 1 aprile: accanto a lui il corpo senza vita di una 45enne con cui da pochi mesi aveva intrecc ...msn

Uccide la fidanzata e si toglie la vita, lei non ha opposto resistenza: cosa sappiamo - I corpi di Cristian Catalano e di Shuai Li sono stati rinvenuti all'interno di un'abitazione a Lonato del Garda, nel Bresciano. Sul cadavere della donna non c'erano segni di violenza, per gli inquiren ...today

Ragazza chiede aiuto, l'agente risponde: "La volante non è un taxi". Viene uccisa poco dopo dall'ex - Come un film horror di serie B, ha chiesto aiuto a una pattuglia della polizia per sfuggire alla furia dell'ex fidanzato, ma la risposta dell'agente è stata raggelante: la volante non è un taxi. Dopo ...informazione