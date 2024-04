Twenty One Pilots in Italia nel 2025 | biglietti in prevendita

(Di domenica 7 aprile 2024) Il duo vincitore di un GRAMMY AwardOnearriva incon due date. Saranno protagonisti giovedì 17 aprileall’Unipol Arena di Bologna e lunedì 28 aprileal Forum di Milano. La band porterà in tour, oltre ai loro grandi successi, il nuovo album “Clancy” in uscita il 17 maggio su etichetta Fueled By Ramen. La band ha già pubblicato il primo singolo dell’album “Overcompensate” disponibile su tutte le piattaforme streaming e accompagnato dal video ufficiale diretto dal collaboratore di lunga data Reel Bear Media. Le date innelGIOVEDÌ 17 APRILEUNIPOL ARENA – BOLOGNALUNEDÌ 28 APRILEFORUM – MILANO Isono disponibili in anteprima per gli utenti ...

Il duo vincitore di un GRAMMY Award Twenty One Pilots arriva in italia con due date. Saranno protagonisti giovedì 17 aprile 2025 all’Unipol Arena di Bologna e lunedì 28 aprile 2025 al Forum di ... (nonewsmagazine)

Twenty One Pilots: due date in Italia - Il duo vincitore di un GRAMMY Award Twenty One Pilots arriva in Italia con due date. Saranno protagonisti giovedì 17 aprile 2025 all’Unipol Arena di Bologna e lunedì 28 aprile 2025 al Forum di Milano.music-news

Canzoni dei Twenty One Pilots: le 4 da ascoltare - Quattro delle canzoni dei Twenty One Pilots che vi consigliamo di ascoltare, tra cui alcune tra le più famose della loro discografia.eroicafenice

I Twenty One Pilots annunciano il tour, due date in Italia a Milano e Bologna - The Clancy World Tour porterà la band in giro per il mondo tra il 2024 e il 2025. In Italia, Tyler Joseph e Josh Dun sono attesi il 17 aprile 2025 a Bologna e il 28 aprile 2025 a Milano ...tg24.sky