Tutto nel tritacarne globale | il “divide et impera” del Terzo Millennio

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 7 aprile 2024)et. Qualcuno, non si sa di preciso chi, lo disse. Altri, a iniziare da Luigi XI, lo ribadirono (“Diviser pour régner”), fino ad arrivare ai giorni nostri, caratterizzati dall’arte della divisione travestita da spirito di comunione, dal desiderio (impostoci) di ricominciaredaccapo nella negazione di quanto ritenevamo assodato e pressoché indiscutibile. La politica della sostanziale divisione – che si parli di identità sessuale, politica green, sistemi statuali cambia poco – si basa sull’apologia della comunione universale per ottenere esattamente il contrario: una società estremamente parcellizzata, debolissima nelle tante celle del pensiero fluido e talmente variegato da richiedere sempre nuove etichette e acronimi per descriverle e catalogarle. Resta l’eterna lotta tra il bene e il male, e quindi la cesura ...