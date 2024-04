Tutti i volti della Lista Gori | insegnanti | medici | sportivi | architetti | musicisti e c’è anche una funeral planner

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 7 aprile 2024) Bergamo.per Carnevali ai nastri di partenza: 16 donne e 16 uomini con età e storie molto diverse, persone accomunate dalla volontà e capacità di impegnarsi per la città in ambiti differenti, nei quartieri, nelle associazioni del territorio e professionali, all’interno delle reti sociali. La presentazione nel pomeriggio di ieri, in Piazza Dante. Marcella Messina, assessore alle Politiche Sociali, e Robi Amaddeo, consigliere comunale, i due capi, oltre aconosciuti e nuovi. MARCELLA MESSINA – ASSESSORA Sono mamma di Lorenzo, amo la mia città e da sempre sono impegnata nelle politiche sociali. Dopo una laurea, un master e un dottorato di ricerca ho sempre perseguito la costruzione di politiche legate all’inclusione, soprattutto con una spinta all’innovazione sociale. Sono stata direttrice e ...